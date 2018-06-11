Минобразования Таджикистана планирует вернуть школьникам весенние каникулы после обращения родителей к дочери президента

CA-NEWS (TJ) - Уже 8 лет у таджикских школьников только зимние и летние каникулы, эту ситуацию решили изменить их мамы и написали письмо главе исполнительного аппарата президента Озоде Рахмон. Участницы группы в Фейсбуке «Tajik Mama Group» составили петицию с просьбой вернуть весенние и осенние каникулы детям и отменить учебу летом.

Министерство образования и науки Таджикистана отозвалось на данную петицию и заявляет о возможном возвращении школьных каникул в следующем учебном году. Сейчас этим вопросом занимается рабочая группа. Начальник управления дошкольного и среднего образования министерства образования и науки РТ Абдуджаббор Алиев сообщил «Азия-Плюс», что вероятность возвращения в следующем году осенних и весенних каникул в школах большая.

Пресс-секретарь министерства образования и науки Эхсон Хушвахтов рассказал, что пока еще не определено, как будут возвращены каникулы, так как этот вопрос будет определятся в ближайшее время на очередной коллегии министерства.

Свои шаги Минобразования ранее мотивировали улучшением условий для проведения различных мероприятий, таких, как курсы по повышению квалификации преподавателей, а также школьных олимпиад, чтобы не отрывать ни школьников, ни учителей от учебного процесса.