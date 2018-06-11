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  11 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе родители через мобильное приложение могут отслеживать посещение детей в школу

CA-NEWS (TJ) - В Душанбе родители некоторых школ могут отслеживать посещаемость своих детей в школу через специальное интернет-приложение в мобильном телефоне, сообщает Радио Озоди. Данное интернет-приложение показывает, когда их ребенок пришел в школу и когда покинул ее стены.

Мавджигул Маннонова, жительница города Душанбе получает по SMS информацию о посещении школы своими детьми. «Я больше всего беспокоилась за сына, который часто убегал из школы и проводил время за компьютерными играми. Сейчас я получаю SMS и знаю, что ребенок находится на уроках», - говорит она.

Система «Назорат» («Контроль») состоит из небольшого прибора, установленного на входе в школу. Система распознает детей по отпечаткам пальцев и отправляет сообщение родителям.

Азамат Хамдамов, один из разработчиков системы сообщил, что главная цель интернет-приложения – контроль родителями посещаемости занятий учащимися. По его словам, за эту услугу родители платят около 10 сомони в месяц. Многодетным семьям предусмотрены скидки.

Азамат Хамдамов говорит, что на днях заключили соглашение с хукуматом района Рудаки об установке приборов системы «Назорат» в 160 общеобразовательных школах.

Большинство детей, которые не посещают школу или убегают от занятий фигурируют в милицейских сводках об уличных драках.

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