Дисквалифицированный за допинг казахстанский тяжелоатлет И.Ильин вернулся в спорт

CA-NEWS (KZ) - Дисквалифицированный за допинг на 2 года казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин решил вернуться в большой спорт. Об этом он сообщил 11 июня на пресс-конференции в Астане.

По его словам, накануне истек срок его дисквалификации.

«Буквально вчера, в день снятия срока дисквалификации, я почувствовал, что мне стало легче, свободнее передвигаться, поднялось настроение. Я очень рад вернуться в свое любимое дело. В очередной раз доказал себе, что еще «не наелся» тяжелой атлетикой. Мне нравится поднимать штангу, это подпитывает меня энергией и силой», - сказал спортсмен.

Он отметил, что президент республики Нурсултан Назарбаев сыграл особую роль в трудный для него период.

«Сегодня я хочу поблагодарить своего духовного отца – президента нашей страны. Когда мне было очень сложно, это было в прошлом году, мы встретились с ним на ЭКСПО, он подвел меня к себе и сказал: «Все в порядке – ты для меня чемпион, не волнуйся! Все будет хорошо, я в тебя верю!». И эти простые слова поддержки в тяжелую для меня минуту, стали мощным стимулом для дальнейшего продвижения», - поделился И.Ильин.