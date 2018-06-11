В Таджикистане в ходе ссоры женщина убила маму соседки

CA-NEWS (TJ) - В селе Султанабад 29-летняя женщина вечером 8-го июня в ходе ссоры нанесла смертельные ножевые ранения матери соседки, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Таджикистана.

8-го июня примерно в 15:30 дня, 29-летняя жительница поссорилась со своей 22-летней соседкой из-за среза веток деревьев находящихся между границ двух домов, и в том, что соседний скот вторгся на кукурузное поле в дом первой жительницы.

Этим же вечером, примерно в 21:30 ночи, мать 22-летней девушки, 50-летняя жительница со своими дочерьми пришли в дом 29-летней жительницы с целью выяснения причин вырубки деревьев и возникшего конфликта.

Зайдя во двор, между ними снова возникла ссора, в которую вмешался супруг 29-летней женщины. В этот момент 29-летняя жительница села в ярости взяла кухонный нож и во дворе нанесла два смертельных ножевых ранения 50-летней женщине.

Не остановившись, на этом она также нанесла различные телесные травмы её дочерям.

В эту ночь 50-летняя женщина была доставлена в районную больницу и позже ночью скончалась.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело Прокуратурой Шахритузского района, на данный момент ведется следствие.