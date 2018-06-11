На открытии ЧМ-2018 в Москве выступят певец Робби Уильямс и футболист Роналдо

CA-NEWS (CA) - Британский певец Робби Уильямс и бразильский футболист Роналдо выступят в «Лужниках» 14 июня перед матчем-открытием ЧМ-2018 между сборными России и Саудовской Аравии, сообщается на сайте FIFA.

Шоу будет построено на музыкальных номерах и начнется за полчаса до игры: после церемонии на стадионе пройдет первый матч ЧМ — между сборными России и Саудовской Аравии. Развлекать публику помимо зарубежных знаменитостей будет российская оперная певица Аила Гарифуллина, которая предстанет перед болельщиками в образе Жар-птицы.

На открытие чемпионата мира приедут более 10 глав государств. Свое участие уже подтвердили президенты Казахстана и Азербайджана.

ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи состоятся в 11 городах страны. Церемония открытия мундиаля состоится 14 июня в Москве на стадионе «Лужники».