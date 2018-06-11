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  11 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Около $3 млрд необходимо чтобы дороги в Таджикистане стали идеальными

CA-NEWS (TJ) - Министерство транспорта Таджикистана разрабатывает свыше 30 автодорожных проектов, на реализацию которых потребуется более 2,7 миллиарда долларов, сообщает «Азия-плюс».

Наиболее дорогим по стоимости проектов дорожного хозяйства является проект «Реабилитация автодороги Душанбе-Кульма, участок Хорог-Кульма». Для усовершенствования 395-километрового участка этой дороги, по предварительным данным, потребуется около 568 миллионов долларов.

Среди проектов со сравнительно высоким бюджетом также значатся проекты по реабилитации автодорог Калаи Хумб-Вандж (80 км, $238 млн.), Вандж-Хорог (163 км, $200 млн.) и проект по соединению автодороги Таджикистан-Пакистан через Афганистан (83 км, 215 млн.).

По данным Министерства транспорта РТ в настоящее время на стадии реализации находятся 12 инвестиционных автодорожных проектов, общий бюджет которых составляет около 700 миллионов долларов.

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