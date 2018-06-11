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  11 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Трамп поддерживает идеи открыть в КНДР McDonald’s и посольство США, - СМИ
Предыстория: Лидеры США и Северной Кореи прилетели в Сингапур, чтобы провести первую в истории встречу

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп готов рассмотреть вопрос об установлении официальных дипломатических отношений с Северной Кореей и в конечном итоге даже может открыть американское посольство в Пхеньяне. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на два источника, знакомых с подготовкой саммита США — КНДР в Сингапуре.

Трамп поддерживает идею появления в Северной Корее сети быстрого питания McDonald’s

«Все будет зависеть от того, что Трамп получит взамен - должна была бы произойти денуклеаризация Корейского полуострова», - отметил близкий к Белому дому источник портала.

«Открытие посольства США точно обсуждалось», указал другой источник портала, заметив, что «мнение Трампа по этому вопросу таково: мы можем обсудить этот вопрос за столом переговоров, однако за пределы стола почти ничего не выйдет». Северокорейские официальные лица, как добавил собеседник Axios, были крайне непоследовательны на предварительных заседаниях перед саммитом, и это затрудняло получение информации о том, как могут идти переговоры.

По словам собеседника издания, Трамп также намерен показать Ким Чен Ыну, что КНДР будет богаче в случае сотрудничества с США. Поэтому, президент Соединенных Штатов одобряет идею появления «знакового» американского бизнеса в Северной Корее.

Белый дом на просьбу Axios прокомментировать эту информацию, как отмечает портал, «прямо не ответил», пояснив, что в администрации главы США не будут комментировать внутренние обсуждения.

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