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  11 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане задержан гражданин Кыргызстана, пытавшийся въехать в страну по чужому документу

CA-NEWS (UZ) - Узбекские пограничники задержали гражданина Кыргызстана, который пытался пересечь границу Узбекистана по документу родственника, сообщили местные СМИ.

30 мая на международном автодорожном пункте пропуска «Дустлик» на узбекско-кыргызской границе был задержан нарушитель, который пытался незаконно проникнуть на территорию Узбекистана по чужому паспорту. Об этом «Газете.uz» сообщил представитель пограничных войск Службы государственной безопасности Узбекистана.

В ходе установления личности выяснилось, что им является гражданин Кыргызстана Дониёр Абдусатторов. В процессе следственных мероприятий стало известно, что он утерял свой паспорт, после чего пытался пересечь границу по документу двоюродного брата Кутманбека Нурдинова.

Проводится дознание, по итогам которого в отношении нарушителя будут приняты меры в рамках законодательства.

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