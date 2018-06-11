Между Россией и ее союзниками по ОДКБ зреют конфликты из-за американских лабораторий, а также появления США в портах на Каспии, - «Ъ»

CA-NEWS (CA) - Между Россией и ее союзниками по Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) множатся конфликтные сюжеты. Как выяснила газета «Коммерсантъ», Москва недовольна размещением на территории стран-членов блока американских лабораторий, а также перспективой появления логистической инфраструктуры США в портах на Каспии в рамках недавних договоренностей Астаны и Вашингтона по поводу транзита грузов в Афганистан.

По информации «Ъ», глава МИД России Сергей Лавров 11 июня поставил эти вопросы на встрече министров иностранных дел ОДКБ в Алматы.

МИД России заранее обозначил повестку алма-атинского заседания глав МИД ОДКБ. Предполагалось, что стороны обсудят внешнеполитическую координацию в рамках ОДКБ, проблемы международной и региональной безопасности и примут заявление глав МИД ОДКБ «О ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности».

У Сергея Лаврова еще по пути в Алматы была возможность пообщаться с некоторыми из коллег по организации. Глава российского МИДа прилетел из китайского Циндао, где накануне проходил саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Оттуда вместе с гЛавровым на его самолете до Алматы добрались глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов и глава МИД Таджикистана Сироджиддин Аслов. Здесь их уже ждали армянский министр Зограб Мнацаканян, замминистра иностранных дел Белоруссии Андрей Дапкюнас и статс-секретарь кыргызского МИД Айбек Омокеев.

Свое общение министры и главы национальных делегаций начали вечером 10 июня за ужином, а продолжили утром следующего дня на встрече в узком составе. По словам собеседника «Ъ» в российской делегации, Сергей Лавров во время встреч поднял, в том числе, и наиболее чувствительные для Москвы вопросы.

Первый касается американского транзита через Казахстан в Афганистан с использованием портов Курык и Актау на Каспийском море. Договоренность об этом была достигнута еще в прошлом году и официально зафиксирована во время январского визита в Вашингтон президента Казахастана Нурсултана Назарбаева. В марте казахский парламент одобрил закон «О ратификации протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение с США об обеспечении коммерческого железнодорожного транзита специального груза через территорию Республики Казахстан в связи с участием США в усилиях по стабилизации и восстановлению Исламской Республики Афганистан». А в мае Нурсултан Назарбаев подписал его.

Глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов отмечал, что в 2017 году США обратились к Астане с просьбой изменить действующий маршрут транзита в Афганистан с тем, чтобы включить в него порты Курык и Актау. Абдрахманов пояснял, что это позволит поставлять специальный груз с территории Азербайджана через Каспийское море в Казахстан и далее по железной дороге в Узбекистан, а затем в Афганистан.

Напомним, основной транзит грузов для операции США и НАТО в Афганистане идет через Пакистан. Однако беспрецедентный конфликт США с Пакистаном, разразившийся после того, как Дональд Трамп обвинил Исламабад в невыполнении союзнических обязательств и пособничестве терроризму, а также заморозил программы помощи ему, побудил Вашингтон искать альтернативные пути транспортировки грузов.

Для Москвы договоренности союзной ей Астаны с Вашингтоном стали сюрпризом, говорит дипломатический источник «Ъ». И этот сюрприз, настаивает он, неприятный.

«По оценке российских специалистов, в маршруте с использованием каспийских портов нет экономической и логистической целесообразности. Мы исходим из того, что американцам это нужно для присутствия на Каспии, чтобы здесь появилась их инфраструктура»,— пояснил дипломат. Отдельно он отметил, что Казахстан в этом вопросе не только не консультировался с Москвой, но даже не ставил ее в известность о своих планах.

В Казахстане на это отвечают, что транзит не предполагает никакой военной инфраструктуры США и вообще это последовательная политика Казахстана. «Через Россию какое-то время тоже шел транзит в Афганистан. Затем отношения Москвы и Вашингтона изменились и все закончилось,— сказал «Ъ» собеседник в делегации Казахстана.— Мы же продолжаем эту работу, поскольку исходим из того, что лучше с радикалами разбираться на чужой территории, а не на нашей».

Действительно ранее и Россия и центральноазиатские республики (включая Казахстан) предоставляли свою территорию для транспортировки грузов, предназначенных для контингента США и НАТО в Афганистане (в рамках так называемой Северной распределительной сети). Однако решение казахских властей открыть свои порты для транспортировки создает условия для прокладки нового смешанного маршрута, в ходе которого будет использована как сухопутная, так и морская инфраструктура.

После переговоров в Алматы собеседник «Ъ» в российской делегации сообщил, что Кайрат Абдрахманов «клятвенно заверил» Сергея Лаврова, что американские военные в портах Казахстана на Каспии не появятся. Впрочем, от перспектив появления там американцев не в военной форме Москва также не в восторге.

Обеспокоенность Москвы возобновившимся соперничеством с Вашингтоном за Центральную Азию проявилась в ходе январского заседания Совбеза ООН, посвященного ситуации в регионе.

Еще один конфликтный сюжет, как выяснилось, это существующие на территории Армении и Казахстана референс-лаборатории, которые были открыты при финансовой поддержке США и беспокоят Россию. Такие же лаборатории также действуют на Украине и в Грузии.

«Наши спецслужбы и ученые напряжены появлением этих лабораторий. Не исключают, что это как-то может быть впоследствии использовано против нас. Они же их в Западной Европе не ставят»,— посетовал в беседе с «Ъ» российский дипломат. По его словам, Москва хотела бы иметь доступ к этим лабораториям.

С Ереваном, по информации «Ъ», даже обсуждается возможность подписания отдельного документа по поводу сотрудничества в сфере биологических исследований.

Документ, по замыслу российской стороны, должен открыть доступ российским специалистам к действующим на территории Армении лабораториям.

По итогам встречи в Алматы было подписано несколько документов, в том числе заявление в поддержку жизнеспособности Договора о РСМД и в пользу конструктивного диалога для разрешения имеющихся проблемных вопросов. Кроме того, министры поручили генсеку ОДКБ продолжить контакты с профильными структурами ООН в целях формирования условий для использования миротворческого потенциала организации.