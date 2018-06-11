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  11 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Генпрокуратура Таджикистана пересадила своих сотрудников на велосипеды

CA-NEWS (TJ) - Руководство Генеральной прокуратуры Таджикистана отдало своим сотрудникам распоряжение приезжать на работу по субботам на велосипедах, передает агентство «Ахбор».

Такая инициатива проявлена заботой о состоянии здоровья прокуроров и защитой экологической обстановки в городе. 9 июня многие сотрудники ведомства, следуя новому приказу действительно прибыли на рабочее место на велосипедах.

Данный приказ касается только субботних дней и пока неизвестно распространяется ли это правило только на сотрудников Генпрокуратуры в столице Таджикистана или касается всех работников ведомства в городах и районах республики.

В мировой практике уже были пересаживания работников различных организаций на велосипеды. В Таджикистане первым кто предложил эту идею стал глава службы связи республики Бег Сабур, но дальнейшего развития тогда оно не получило.

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