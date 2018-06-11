Лидеры стран G7 по-прежнему не знают, как вести себя с непредсказуемым президентом США, - The Washington Post

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп на саммите заявил зарубежным лидерам стран «Большой семерки», что они должны резко уменьшить барьеры в торговле с США — в противном случае они рискуют потерять доступ к рынку крупнейшей экономики мира. Тем самым он высказал свои самые вызывающие и демонстративные угрозы, касающиеся торговых отношений, еще и своим коллегам во всем мире, говорится в статье The Washington Post, перевод которой приводит ИноСМИ.

Но можно было заметить и многочисленные признаки того, что лидеры других стран отстаивают свои позиции, укрепившись в своей решимости за несколько месяцев нападок и оскорблений в свой адрес. Сейчас каждой из этих стран предстоит принять важнейшие решения и определиться, как действовать дальше. Если они не отступят, и Трамп попытается перекрыть — или хотя бы замедлить — торговый поток, это может сказаться на товаропотоке объемом в сотни миллиардов долларов, потенциально повлияв на рынок труда и лишив работы миллионы человек в США и во всем мире.

На пресс-конференции перед отъездом в Сингапур Трамп рассказал о частных беседах, которые он провел за эти два дня с лидерами Великобритании, Франции, Германии, Италии, Японии и Канады. По его словам, он настаивал на том, чтобы они рассмотрели вопрос об отмене каждой отдельной таможенной пошлины на американские товары или торговые барьеры. И что он в свою очередь сделает то же самое в отношении товаров из их стран. Но если меры не будут приняты, сказал он, то последуют высокие штрафы.

«Мы — как копилка, которую все грабят, — сказал Трамп. — И с этим теперь покончено».

Американский лидер назвал встречи со своими коллегами сердечными, при этом он неоднократно обвинял прежних лидеров США в том, что он считает торговым дисбалансом. Он также сказал, что в вопросах торговли другие страны десятилетиями пользовались благодушием США, чему он собирается положить конец.

Двухдневная встреча под сияющим голубым небом в Ла Мальбе (региона Шарлевуа канадской провинции Квебек) привлекла к «рыночному» отношению Трампа к альянсам, экономическим рычагам и торговым отношениям огромное внимание других стран, которые часто недовольны тем, как спонтанно и непродуманно Трамп принимает решения.

Трамп на этом саммите G7 — втором по счету за время его президентства — в значительной степени ответил на вопрос о том, будет ли он выполнять предвыборные обещания наказывать страны, которые он обвиняет в том, что они пользуются Соединенными Штатами.

Трамп не отступил и не ослабил свою критику, но, несмотря на то, что он обращался к своим коллегам по имени — «Анджела» и «Джастин» — он не особенно пытался скрыть свое недоверие к единодушно принятой странами мира модели международных отношений, которую представляет собой «Большая семерка».

Встреча, состоявшаяся в конце этой недели, ознаменовала собой первый случай, когда другие страны начали использовать новый способ улаживать дела и разбираться с Трампом лично, выражать свое несогласие с его заявлениями, противодействовать его угрозам и пытаться продемонстрировать, какой ущерб он наносит экономике США.

По заявлению представителей других стран «Большой семерки», у них есть ощущение, что им удалось донести свое мнение до Трампа, добившись того, чего от многих из них требуют избиратели их стран.

Когда в субботу Трамп покинул саммит, офис канцлера Германии Ангелы Меркель опубликовал фотографию, на которой она ведет беседу с Трампом: он сидит с непроницаемым выражением лица, сложив руки. Меркель стоит напротив него, опираясь руками о стол. А вокруг стоят другие лидеры и их помощники.

А фотограф международного информационного агентства Reuters в пятницу сделал снимок отпечатка на руке Трампа, оставшегося после рукопожатия президента Франции Эммануэля Макрона, как бы намекая, что французский лидер использовал «мертвую хватку».

Перед саммитом Трамп недовольным тоном говорил своим помощникам, что не хочет сидеть и выслушивать нотации других лидеров, и подумывал о том, чтобы вместо себя отправить на эту встречу вице-президента Пенса.

Он прибыл на встречу с опозданием и покинул ее до окончания, проведя в субботу утром собственную пресс-конференцию, во время которой он выдвинул ультиматум, касающийся торговых отношений, и заявил, что, учитывая масштабы экономики США, другие страны в торговой войне победить не могут.

«Мы выигрываем эту войну в тысяче случаев из тысячи», — заявил Трамп.

Часто казалось, что Трампа гораздо больше интересует беспрецедентная встреча на высшем уровне, которую он проведет во вторник с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, во время которой, по его словам, он очень надеется составить мнение о Киме и оценить возможность положить конец одному из самых опасных ядерных противостояний в мире.

«Это единственная попытка, и я думаю, что она будет очень удачной», — сказал Трамп, добавив позже, что также существует большая вероятность неудачи. По его словам, встретившись с Кимом, он, скорее всего, сразу же поймет, сможет ли с ним договориться. Трамп как мастер по заключению сделок доверяет своему «интуитивному» подходу.

На вопрос том, что его конфронтация с демократическими союзниками в Канаде явно не согласуется с его воодушевлением по поводу встречи с диктатором, Трамп отреагировал с раздражением.

«Я так и думал, — ответил он пренебрежительно, когда журналист назвал себя представителем телеканала „Си-Эн-Эн" (CNN). — „Си-Эн-Эн", распространяющий фейковые новости».

Трамп еще раз высказал свое мнение о том, что Россию следует вернуть в состав группы ведущих держав, несмотря на то, что она четыре года назад аннексировала Крымский полуостров, принадлежащий Украине.

По словам Трампа, лидеры обсудили вопрос включения России в состав группы, но так ни к чему и не пришли.

«Мы не проводили голосования и ничего в этом роде не делали, но вопрос этот обсуждался», — сказал он.

Трамп впервые и лишь косвенно упомянул об аннексии Крыма, из-за которой остальные семь стран «Большой восьмерки» исключили Россию из состава группы.

«Некоторое время назад кое-то произошло, и в составе (группы) России больше нет, — сказал он. — Я считаю, что было бы хорошо, если бы Россия вернулась».

«Мы стремимся к миру во всем мире. Нам эти игры не нужны», — добавил Трамп.

Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН и играет важную роль в решении вопросов международной безопасности. Она также является членом группы большего формата — «Большой двадцатки».

Трамп — не первый политик, выдвинувший политически прагматичный аргумент, согласно которому Россия принадлежит к группе и должна присутствовать на саммитах «Большой семерки». Но его позиция абсолютно противоположна позиции администрации Обамы, которая осудила действия России, аннексировавшей украинский полуостров Крым в 2014 году, и в качестве наказания ввела против России санкции.

«Крым упустили, когда президентом был Обама, и, знаете ли, Обама может говорить все, что хочет, но это он позволил России забрать Крым. Вполне возможно, что я бы совсем иначе» на это отреагировал, сказал Трамп.

План Трампа, согласно которому мировые лидеры должны отменить все таможенные пошлины и барьеры (иначе дела их будут плохи) — это его последняя попытка изменить порядок глобальной системы торговли, который, по его словам, несправедливо сложился не в пользу США.

В этом смысле двухдневный саммит должен был снять напряженность между Трампом и другими мировыми лидерами. Но когда в субботу все разъехались, стало ясно, что у многих из них по-прежнему нет ответов, и многие по-прежнему не знают, как вести себя с непредсказуемым президентом США.

Например, в пятницу вечером Белый дом опубликовал заявление о том, что Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо почти договорились пересмотреть условия Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА).

Однако в субботу утром, комментируя итоги, Трамп заявил, что по-прежнему существуют разные мнения о том, как будут проходить переговоры по НАФТА, в том числе не исключена возможность заключения отдельных соглашений с Мексикой и Канадой, в результате чего вместо соглашения NAFTA, действующего на протяжении 20 лет, появятся два новых соглашения.

«Споров по поводу этого не было, — сказал Трамп. — Проблема была в формулировках, которые надо менять, но отношения очень хорошие».

«Евросоюз ужасно поступает по отношению к Соединенным Штатам, и там это знают, — отметил Трамп, добавив, что другие лидеры в частных беседах тоже признают это.

«Выглядит так, что все пропало, «окончен бал», — сказал он. — Они не могут поверить, что им это сошло с рук».

А европейские чиновники описывают ситуацию совершенно иначе. По словам источника, знакомого с деталями саммита, лидеры выразили Трампу свое недовольство в связи с тем, что из-за его протекционистской политики им ничего не остается кроме как в ответ установить свои пошлины. Они сказали Трампу, что из-за этих пошлин пострадают все. Трамп в сущности пытался разобщить европейских лидеров — с Германией он обсуждал внесение одних изменений, а с Францией пытался договориться о других. Но оказалось, что эти лидеры объединились и действуют единым фронтом.

Они старались не раскрывать свою стратегию до встречи с Трампом, хотя она оказалась очень тщательно просчитанной и обдуманной.

«Если у вас есть стратегия, не раскрывайте ее до начала встречи, потому что если вы изложите свою стратегию перед встречей, она не сработает», — сказал журналистам председатель Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер.

Что же касается предложения Трампа об отмене всех пошлин и барьеров, то, по его словам, пока неясно, какова будет реакция других стран.

«Я предложил сделать это, — сказал Трамп. — Думаю, что они еще раз подумают и решат».