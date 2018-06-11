РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  11 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В дни празднования 20-летия Астаны полиция перейдет на усиленную службу

CA-NEWS (KZ) - В Астане с 27 июня по 8 июля личный состав столичного гарнизона и близлежащих регионов: Акмолинской, Карагандинской и Павлодарской областей - будет переведен на усиленный вариант несения службы.

По данным Министерства внутренних дел Казахстана, в дни празднования 20-летия города охрана общественного порядка будет осуществляться усиленными полицейскими нарядами, а в местах проведения праздничных мероприятий будет установлено круглосуточное дежурство со стороны руководящего состава органов внутренних дел.

Всего в дни празднования для охраны общественного порядка будет задействовано в столице порядка 3,5 тыс. сотрудников полиции, в том числе 1,2 тыс. военнослужащих Национальной гвардии. Кроме того, из числа сотрудников Центрального аппарата МВД сформирован резервный сводный отряд.

Особое внимание будет уделено активизации работы по борьбе с уличной преступностью, наведению порядка в микрорайонах, а также обеспечению дорожной безопасности.

Приняты меры по обследованию мест хранения оружия и боеприпасов, взрывчатых материалов и сильнодействующих ядовитых веществ, усилена охрана важных объектов жизнеобеспечения города, взят под круглосуточную полицейскую охрану комплекс «Байтерек».

print
  • Саммит ШОС проходит на фоне G7 в Канаде и предстоящей встречи лидеров США и Северной Кореи, - эксперты
  • Трамп обвинил премьера Канады во лжи и решил не поддерживать итоговое коммюнике G7
  • Путин рассказал об открытости евразийского партнерства для стран ШОС
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×