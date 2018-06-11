В дни празднования 20-летия Астаны полиция перейдет на усиленную службу

CA-NEWS (KZ) - В Астане с 27 июня по 8 июля личный состав столичного гарнизона и близлежащих регионов: Акмолинской, Карагандинской и Павлодарской областей - будет переведен на усиленный вариант несения службы.

По данным Министерства внутренних дел Казахстана, в дни празднования 20-летия города охрана общественного порядка будет осуществляться усиленными полицейскими нарядами, а в местах проведения праздничных мероприятий будет установлено круглосуточное дежурство со стороны руководящего состава органов внутренних дел.

Всего в дни празднования для охраны общественного порядка будет задействовано в столице порядка 3,5 тыс. сотрудников полиции, в том числе 1,2 тыс. военнослужащих Национальной гвардии. Кроме того, из числа сотрудников Центрального аппарата МВД сформирован резервный сводный отряд.

Особое внимание будет уделено активизации работы по борьбе с уличной преступностью, наведению порядка в микрорайонах, а также обеспечению дорожной безопасности.

Приняты меры по обследованию мест хранения оружия и боеприпасов, взрывчатых материалов и сильнодействующих ядовитых веществ, усилена охрана важных объектов жизнеобеспечения города, взят под круглосуточную полицейскую охрану комплекс «Байтерек».