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  11 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Глава Союза Молодежи Узбекистана отказался от своих слов, что пересадил молодожёнов с кортежа на такси
Предыстория: В Узбекистане чиновник пересадил молодоженов с кортежа на такси

CA-NEWS (UZ) - Глава Союза Молодежи Кахрамон Куранбаев в интервью изданию Kun.uz внес ясность в историю с остановкой свадебного кортежа в Ферганской долине. Ранее глава Союза Молодежи рассказал, как остановил свадебный кортеж и пересадил жениха с невестой на такси.

По словам Куранбаева, он сделал всё в рамках закона и попросил сотрудников органов внутренних дел разобраться с многочисленным кортежем. По мнению лидера молодежного движения, молодожены остались довольны, и для них была организована "образцовая" свадьба. Кроме того, как отметил Куранбаев, никакого недопонимания и недовольства не было.

Вызвавшая широкий резонанс реплика Куранбаева была произнесена 5 июня на встрече с представителями СМИ. Тогда глава Союза рассказал, как намеренно остановил свадебный кортеж в ходе поездки по Ферганской долине и пересадил жениха с невестой на такси. А сам кортеж развернул и отправил в обратном направлении. По мнению Куранбаева, такая роскошь создает неудобства для каждого из нас на улицах.

После этого в узбекском сегменте соцсетей началось широкое обсуждение действий Куранбаева, многие пользователи негативно отнеслись к выходке чиновника, назвав это "произволом".

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