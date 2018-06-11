В армии Казахстана появился военно-научный взвод

CA-NEWS (KZ) - Впервые в Вооруженных силах Казахстана начата практика отбора призывников для прохождения ими срочной воинской службы в военно-научном взводе.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны РК, основными задачами военно-научного взвода являются участие в научной работе по направлениям инженерно-технологического профиля, робототехники, IT-технологий, кибербезопасности, получение научных результатов при решении прикладных задач, проведение перспективных научно-исследовательских опытно-конструкторских работ по направлениям тематики видов и родов войск ВС РК.

Взвод будет функционировать при Национальном университете обороны имени первого президента Республики Казахстан - Елбасы. В него призываются наиболее талантливые граждане, склонные к научной работе и предварительно отобранные представителями ведомства. Основным критерием для отбора является наличие образования в сфере информационных технологий, точных наук и робототехники.

В данный момент в установленном порядке организовано медицинское освидетельствование призывников для прохождения срочной воинской службы в военно-научном взводе.