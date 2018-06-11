РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  11 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Полиция Астаны за 10 дней выявила 1,5 тыс. миграционных нарушений

CA-NEWS (KZ) - В Астане за 10 дней выявлены 1,5 тыс. нарушений миграционного законодательства.

По данным Министерства внутренних дел Казахстана, для поддержания правопорядка 20-31 мая в столице проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок», аналогичное мероприятие планируется провести по всей республике 2-4 июля.

Для проведение ОПМ в столице ежедневно было задействовано порядка 1,5 тыс. сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии, которые выявили свыше 9,5 тыс. административных правонарушений, из которых 1,5 тыс. за нарушения миграционного законодательства. В ходе проведения рейда раскрыты 130 ранее совершенных преступлений, задержаны 25 преступников, находящихся в розыске. Выявлен 21 факт незаконного хранения наркотических средств, изъято более 4 килограмм наркотиков.

print
  • Саммит ШОС проходит на фоне G7 в Канаде и предстоящей встречи лидеров США и Северной Кореи, - эксперты
  • Путин рассказал об открытости евразийского партнерства для стран ШОС
  • Трамп обвинил премьера Канады во лжи и решил не поддерживать итоговое коммюнике G7
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×