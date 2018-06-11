Полиция Астаны за 10 дней выявила 1,5 тыс. миграционных нарушений

CA-NEWS (KZ) - В Астане за 10 дней выявлены 1,5 тыс. нарушений миграционного законодательства.

По данным Министерства внутренних дел Казахстана, для поддержания правопорядка 20-31 мая в столице проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок», аналогичное мероприятие планируется провести по всей республике 2-4 июля.

Для проведение ОПМ в столице ежедневно было задействовано порядка 1,5 тыс. сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии, которые выявили свыше 9,5 тыс. административных правонарушений, из которых 1,5 тыс. за нарушения миграционного законодательства. В ходе проведения рейда раскрыты 130 ранее совершенных преступлений, задержаны 25 преступников, находящихся в розыске. Выявлен 21 факт незаконного хранения наркотических средств, изъято более 4 килограмм наркотиков.