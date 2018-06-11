РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  11 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
«Талибан» и ИГИЛ вступили в бой друг с другом на границе с Туркменистаном

CA-NEWS (TM) - Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ) и радикального движения «Талибан» вступили в бой на приграничной с Туркменией территории Афганистана, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу 209-го корпуса афганской национальной армии.

В течение дня талибы потеряли пять человек, ИГИЛ — троих.

«Талибан» ранее вслед за правительством Афганистана заявил о перемирии по случаю празднования исламского праздника Ураза-байрама.

Как сообщает агентство Pajhwok, по меньшей мере 15 силовиков погибли в результате нападения «Талибан» в провинции Кундуз на севере Афганистана.

«Пятнадцать сотрудников сил безопасности были убиты в атаке Талибана* в провинции Кундуз», - говорится в сообщении агентства.

print
  • Путин рассказал об открытости евразийского партнерства для стран ШОС
  • Саммит ШОС проходит на фоне G7 в Канаде и предстоящей встречи лидеров США и Северной Кореи, - эксперты
  • Назарбаев предложил странам ШОС построить Евразийскую высокоскоростную железнодорожную магистраль
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×