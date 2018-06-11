«Талибан» и ИГИЛ вступили в бой друг с другом на границе с Туркменистаном

CA-NEWS (TM) - Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ) и радикального движения «Талибан» вступили в бой на приграничной с Туркменией территории Афганистана, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу 209-го корпуса афганской национальной армии.

В течение дня талибы потеряли пять человек, ИГИЛ — троих.

«Талибан» ранее вслед за правительством Афганистана заявил о перемирии по случаю празднования исламского праздника Ураза-байрама.

Как сообщает агентство Pajhwok, по меньшей мере 15 силовиков погибли в результате нападения «Талибан» в провинции Кундуз на севере Афганистана.

«Пятнадцать сотрудников сил безопасности были убиты в атаке Талибана* в провинции Кундуз», - говорится в сообщении агентства.