Узбекистан в январе-мае на 6,3% увеличил добычу природного газа

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан в январе-апреле 2018 года увеличил добычу природного газа на 6,7 процента в годовом выражении, на 9,8 процента сократил производство нефти, говорится в сообщении Государственного комитета по статистике.

Рост промышленного производства за отчетный период составил 11,6 процента, передает Reuters. В таблице ниже представлены данные комитета о добыче нефти, газового конденсата и природного газа, а также о производстве топлива.

В этом году Узбекистан после шестилетнего перерыва возобновил поставки газа в соседний Таджикистан и с 2018 года хочет увеличить поставки газа в Китай до 10 миллиардов кубометров в год.

В апреле прошлого года газовый концерн Газпром подписал пятилетний контракт с Узбекистаном о покупке с 2018 года по 4 миллиарда кубометров в год. Документ предусматривает снижение объёма закупок по сравнению с 2016 годом, когда Газпром приобрёл в Узбекистане около 6,2 миллиарда кубометров газа.