В ЕЭК рассказали о превышении Россельхознадзором полномочий из-за ограничения на ввоз белорусского молока

CA-NEWS (CA) - Министр по промышленности и агропромышленному комплексу ​Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Сидорский назвал «избыточными» и »​неправомерными» действия российских властей по ограничению и ​введению запретов на поставку продукции внутри ЕАЭС. Об этом он сообщил в интервью белорусскому порталу «TUT.BY».

«У российского надзорного ведомства постоянно возникают претензии к белорусской продукции. А в последнее время участились случаи предъявления претензий к продукции из Казахстана», - сообщил Сидорский, заметив, что ЕЭК «постоянно указывает на избыточность действий Россельхознадзора по введению запретов и ограничений поставок продукции».

«По нашему мнению, такие решения принимаются зачастую без достаточных на то оснований, вступают в противоречие с научно обоснованными подходами», - заверил министр. Это, по его данным, в частности, «касается выявления в продукции следов антибиотиков на уровне погрешности методов исследований и неправомерного использования российским надзорным ведомством методики определения наличия сухого молока в молочной продукции».

Помимо этого, как отметил Сидорский, Россельхознадзор «необоснованно проводит контрольные мероприятия в отношении готовой продукции, не несущей ветеринарных рисков». Таким образом, как считают в ЕЭК, «нарушаются не только решения органов союза, но речь может идти о превышении должностными лицами Россельхознадзора своих полномочий» - в комиссии, по словам министра, «нет официальной информации о передаче этому ведомству функций санитарного контроля​».

Также российская сторона, как заметил Сидорский, «систематически срывает установленные сроки и принимает решения, идущие вразрез с достигнутыми договоренностями». «Я имею в виду решение об ограничении с 6 июня поставок в Российскую Федерацию молочной продукции, произведенной предприятиями Белоруссии», - пояснил министр, отметив​, что является «грубым нарушением п. 8 ст. 58 договора о союзе».

Согласно этому документу, как уточнил министр ЕЭК, государства имеют право разрабатывать и вводить временные ветеринарные требования и меры в случае получения официальной информации об ухудшении эпизоотической ситуации на территориях третьих стран или государств-членов. «Такой информации от Россельхознадзора в комиссию не поступило. В этой связи действия Россельхознадзора неправомерно ограничивают конкуренцию, препятствуют свободному движению товаров», - заявил Сидорский.

4 июня Россельхознадзор объявил о намерении ввести с 6 июня временные ограничения на поставки в Россию молока и некоторых других видов молочной продукции из Беларуси, поступающей как на переработку (сырье), так и в потребительской таре, объемом свыше 2,5 литра. Запрет коснется молока и сливок пастеризованных, стерилизованных и ультрапастеризованных наливом; молока и сливок сухих, концентрированных, консервированных и сгущенных; сыворотки молочной наливной, концентрированной, сухой; концентрата сывороточного и молочного белка.