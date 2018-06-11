ПИВТ заявляет о преследовании своих сторонников в Таджикистане

CA-NEWS (TJ) - Запрещенная в Таджикистане партия исламского возрождения выразила беспокойство по поводу ареста и преследовании своих бывших активистов и членов их семей властями страны, сообщает Радио Озоди.

В прошлом году власти Таджикистана арестовали или подвергли преследованию около 100 бывших активистов партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), говорится в распространенном 11 июня заявлении Политсовета партии. В руководстве ПИВТ заявляют, что исламская партия еще осенью 2015 года прекратила свою деятельность в Таджикистане.

Махмудджони Файзрахмон, пресс-секретарь ПИВТ 11 июня сообщил, что 2 из арестованных членов партии скончались от пыток, 5 находятся в СИЗО, 27 членов партии были осуждены в срок от 3 до 25 лет. Аресты членов ПИВТ прошли в основном в Истаравшане и Аште, говорит официальный представитель исламской партии.

В заявлении ПИВТ также говорится, что власти организовали травлю находящихся в Таджикистане членов семей активистов партии.

В МВД Таджикистана опровергли заявление ПИВТ об аресте и преследовании бывших активистов исламской партии и членов их семей. Умарджони Эмомали, пресс-секратрь правоохранительного ведомства, сказал, что пока не ознакомился с заявлением запрещенной партии.

29 сентября 2015 года Верховный суд Таджикистана объявил ПИВТ экстремистско-террористической организацией и запретил ее деятельность на территории страны.