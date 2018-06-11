В Туркменистане выросли цены на прохладительные напитков и алкоголь

CA-NEWS (TM) - Вместе с ценами на продукты в Туркменистане значительно возросла стоимость прохладительных напитков и алкоголя. Как отмечают корреспонденты «Хроники Туркменистана», цены резко возросли за последний месяц.

Если в 2017 году напитки дорожали постепенно, прибавляя в цене по 0,5-1 манату, то сейчас цена поднимается сразу на 2-10 манатов (3,5 манат за $1 по госкурсу).

Более всего выросла цена на «Кока-колу». Ранее литровая бутылка стоила 3,5 маната, месяц назад ее цена выросла до 10, а сейчас — уже 16 манатов.

Вслед за «Кока-колой» подорожал напиток «Пепси». Пол-литровая бутылка которого подорожала с 1 до 5 манатов.

Заметно дорожают и напитки отечественного производства:

- Напиток-чай «Акдаш» (0,5 л) с начала 2017 года вырос в цене с 1 до 3 манатов, то есть на 200%, из которых 100% приходятся на последние два месяца.

- Напиток «Гоша Чинар» (0,5 л) подорожал с 1,5 до 5 манатов, то есть на 233%. Основной рост, на 150%, пришелся на последний месяц.

- Газированный напиток объемом (1,5 л) производителя «Толкун» вырос в цене с 1 до 4 манатов или на 300%, из которых 150% роста приходятся на последние два месяца.

- Вода (1,5 л) подорожала на 250%. Если в 2017 году бутылка воды стоила 1 манат, то сейчас уже 3,50.

- Газированная вода (1,5 л) выросла в цене на 300% — с 1 до 4 манатов.

Растет цена и на алкогольные напитки:

- Водка «Арасса» (0,5 л) выросла в цене с 10 до 18 манатов, то есть на 80%.

- «Туркмен Коньяк» (1 л) вырос в цене с 28 до 35 манатов или на 25%.

- Вино «Кагор» (0,7 л) подорожало с 15 до 25 манатов или на 67%.

- Бутылка пива «Берк» (0,5 л) подорожала с 6 до 11 манатов или на 83%.

- Большая бутылка пива «Зип» (1,5 л) подорожала с 9 до 14 манатов или на 56%.

Производители продукции отказываются объяснять, с чем связан резкий рост цен. Владельцы магазинов и ресторанов, которые закупают большие объемы напитков, сообщили, что предпринимателей полностью лишили возможности конвертировать национальную валюту в доллары, что необходимо для закупки зарубежных ароматизаторов, консервантов и других ингредиентов, используемых для производства напитков и обслуживания производственных линий.