В США за $12,5 тыс. продали прядь волос офицера, прославившегося во время Гражданской войны

CA-NEWS (CA) - Несколько прядей волос американского кавалерийского офицера Джорджа Кастера ушли с молотка за $12,5 тыс. на торгах аукционного дома Heritage Auctions в Далласе (штат Техас), сообщает издание The New York Post.

