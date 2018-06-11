В США за $12,5 тыс. продали прядь волос офицера, прославившегося во время Гражданской войны

CA-NEWS (CA) - Несколько прядей волос американского кавалерийского офицера Джорджа Кастера ушли с молотка за $12,5 тыс. на торгах аукционного дома Heritage Auctions в Далласе (штат Техас), сообщает издание The New York Post.

A lock of General George Custer's golden mane sells at auction for $12,500 https://t.co/viUMpzafYb pic.twitter.com/Ge2D2gXh8Y — New York Post (@nypost) 10 июня 2018 г.

Аукцион, на котором были выставлены и другие личные вещи Кастера, был приурочен к годовщине битвы с индейцами при Литтл-Бигхорн, которая прошла 25–26 июня 1876 года в штате Монтана. Отмечалось, что Кастер перед битвой намеревался отправить прядь волос своей жене Элизабет. Однако письмо и остальные вещи Кастера были перехвачены солдатами Конфедерации в июне 1864 года. Позже это письмо и другие вещи Кастера были переданы его потомкам.

Джордж Кастер прошел Гражданскую войну 1861–1865 годов, во время которой получил временное звание генерал-майора добровольцев. После окончания войны отправился на Запад, где в 1867 году в чине подполковника принял участие в кампании против индейцев из племен шайенны и сиу. В ходе битвы при Литтл-Бигхорн отряд Кастера был разгромлен индейцами, сам он также погиб.