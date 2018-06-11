Банки России и Монголии договорились о сотрудничестве в сфере финансов и инвестиций

CA-NEWS (MNG) - В Улан-Баторе 8 июня в рамках серии мероприятий «Монголо-Российская Инициатива-2018» состоялось 3-е совещание по вопросам инвестиционных, финансовых секторов и межбанковскому сотрудничеству, передает агентство Montsame.

На встрече, организованной заместителем премьер-министра Монголии, приняли участие более 300 бизнесменов из России для проведения деловых встреч и поиска возможностей сотрудничества.

В ходе встречи монгольская сторона представила презентации на темы: «Инвестиционная среда на основе проектов в Монголии», «Возможности инвестиций в свободных зонах», а также «Программа по созданию экономического коридора Монголия-Россия-Китай».

По итогам совещания были подписано «Соглашение о сотрудничестве» между банком торговли и развития Монголии и Российским международным банком по экономическому сотрудничеству.

Кроме того, были подписаны два меморандума по заключению соглашения о сотрудничестве Golomt Bank и IBEC с компанией DBM Leasing и Внешэкономбанком.

Заседание завершилось заключением соглашения о сотрудничестве между Монголией и Россией в сфере финансов и инвестиций. Оно направлено на развитие стратегического партнерства между двумя странами, стимулирование экономики и торгового оборота и обеспечение сотрудничества между организациями для реализации взаимовыгодных инвестиционных проектов.