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  12 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан в мае стал крупнейшим импортером украинского сахара

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан в мае текущего маркетингового года (2017/2018МГ, сентябрь-август) был основным импортером украинского сахара — 72% общего объема экспорта, сообщает пресс-служба «Укрцукор».

В целом за май отечественные производители поставили на внешние рынки 54 тыс. т сахара, что на 29% больше, чем в предыдущем месяце.

«Основным импортером украинского сахара в мае снова стал Узбекистан — 72%. Также, 11% поставок было осуществлено в Великобританию, 5% — Азербайджан, 4% — Молдову», — отметила глава аналитического отдела «Укрцукор» Руслана Бутыло, слова которой приводятся в сообщении.

Как отмечается, за девять месяцев 2017/2018 МГ экспортировано 433,3 тыс. т сахара, что на 36% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Как сообщалось, за апрель месяц текущего маркетингового года (МГ) из Украины было экспортировано 41,8 тысячи тонн сахара, что на 12% меньше чем в предыдущем месяце

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