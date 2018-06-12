В Ташкенте сотрудников милиции заставили подметать улицы

CA-NEWS (UZ) - Сотрудники РОВД Шайхантахурского района города Ташкента пожаловались на принудительное привлечение к работам по благоустройству улиц столицы. По словам сотрудников милиции, целый месяц они подметают улицы и занимаются благоустройством городских территорий, передает centralasian.org.

По словам сотрудника РОВД Шайхантахурского района, сержанты и рядовые этого отдела в течении месяц вынуждены заниматься очистительными работами в квартале “Обиназир” столицы Узбекистана. К принудительным работам не привлекаются только те сотрудники РОВД, которым больше 40.

«В каждую смену из 30 человек, 10 сотрудников отправляются на очистительные работы. Для этого они вынуждены одеть гражданскую форму. Нам дают в руки лопаты и мотыги. Рубим траву и сухие деревья. Ломаем гаражи. Не знаем, кому пожаловаться. Помогите», - заявил сотрудник милиции, который попросил не озвучить его имя.

Другой сотрудник этого отдела сказал, что из-за этого они не возвращаются домой по 34-35 часа, несмотря на то, что среди них есть сотрудники, которые держать мусульманский пост - уразу.

Один из начальников отдела милиции Шайхантахурского района в звании подполковника, подтвердил, что сотрудники отдела привлекаются к благоустройству городских территорий, но этим «занимаемся не только мы, но и остальные», - заявил он.