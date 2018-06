Дональд Трамп и Ким Чен Ын впервые встретились лично

CA-NEWS (CA) - В Сингапуре проходит первая в истории встреча действующего президента США с лидером Северной Кореи. Как сообщает Би-би-си, основная тема саммита - ядерное разоружение КНДР.

Just in: Kim Jong Un arrives at venue for historic meeting with President Donald Trump https://t.co/WV11UtHJvI https://t.co/2ppKsx9TMd — Anderson Cooper 360° (@AC360) 12 июня 2018 г.

President Trump arrives at venue for historic meeting with North Korean leader Kim Jong Un https://t.co/WV11UtHJvI https://t.co/mH8rVDGbvK — Anderson Cooper 360° (@AC360) 12 июня 2018 г.

По данным Reuters, личная встреча лидеров США и Северной Кореи стала первым в истории саммитом глав этих государств, враждовавших со времен войны 1950-1953 годов.

Саммит проходит в пятизвездочном отеле Capella на курортном острове Сентоза. Перед его началом Ким Чен Ын и Дональд Трамп обменялись историческим рукопожатием. Трамп сказал, что надеется на успех переговоров, и не сомневается, что отношения США с Пхеньяном будут «отличными».

President Trump shakes hands with Kim Jong Un as nuclear summit opens: https://t.co/gXwzvS3oET@PeterAlexander reports for @NBCNightlyNews. pic.twitter.com/2mrOMHtRcj — NBC Nightly News with Lester Holt (@NBCNightlyNews) June 12, 2018

Около 50 минут лидеры США и КНДР беседовали один на один (вместе с ними остались только переводчики), после чего к ним присоединились советники и высокопоставленные участники обеих делегаций - со стороны США госсекретарь Майк Помпео, советник по национальной безопасности Джон Болтон, глава аппарата Белого дома Джон Келли, а со стороны КНДР - замглавы Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ён Чхоль, министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо, заместитель председателя ЦК ТПК Ли Су Ён.

Всего их встреча тет-а-тет длилась около 35 мин. CNN опубликовал видео саммита.

Trump and Kim speak at working lunch and again shake hands. Next to Trump: Sec. of State Mike Pompeo and Nat Sec Adviser John Bolton pic.twitter.com/iVNmRT9UqI — Brian Ries (@moneyries) June 12, 2018

На нем делегации Северной Кореи и США сидят по разные стороны стола. Трамп протянул руку через стол и снова пожал руку Ким Чен Ыну. На кадрах видно, как переговоры продолжаются в расширенном составе. Во время начала саммита Трамп сказал: «Работая вместе, мы все решим, решим большую проблему, большую дилемму».

Переговоры закончатся совместным ланчем.

Трамп и Ким прилетели в Сингапур в воскресенье вечером и по очереди встретились с премьер-министром страны.

Трамп остановился в отеле Shangri-La, а Ким - в отеле The St. Regis Singapore. Когда кортеж лидера КНДР подъехал к отелю, его охранники и сингапурские полицейские образовали живой коридор, по которому Ким прошел от автомобиля до здания, передает корреспондент Си-эн-эн.

Оба отеля находятся на главном острове страны, поблизости от популярного среди туристов торгового района Дороги орхидей. Пребывание делегации КНДР в отеле оплачивает сингапурская сторона, писали местные СМИ.