Рамазан хайит в Узбекистане будет отмечаться 15-17 июня

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 11 июня подписал постановление о праздновании Рамазан хайита.

Принимая во внимание решение Управления мусульман о совпадении в 2018 году первого дня Рамазан хайита с 15 июня (пятницей), первые три дня Рамазан хайита — 15−17 июня будут отмечаться в стране как праздник, говорится в постановлении главы Узбекистана.

По сообщению первого заместителя председателя Комитета по делам религий при Кабинете Министров Узбекистана Абулхасана Нуримана, в этом году представители духовенства трех центральноазиатских стран - Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана - согласовали дату празднования Рамазан хайита и сошлись во мнениях, что Священный день приходится на 15 июня.

"Ученые-астрономы по итогам изучения дали заключение, что срок полной луны составил 29 дней", - отметил Абулхасан Нуриман.