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  12 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Глава Согдийской области поручил заняться простаивающими предприятиями

CA-NEWS (TJ) - Председатель Согдийской области Таджикистана Раджаббой Ахмадзода 11 июня провел совещание с участием своих заместителей, глав городов и районов региона.

Как сообщает пресс-служба главы Согда, он отметил, что для всесторонней подготовки к празднованию 30-летия государственной независимости в области созданы рабочие группы.

Рабочим группам совместно с местными властями поручено в двухмесячный срок разработать план мероприятий по проведению работ, исполнение которых должно быть завершено до 1 сентября 2021 года.

В связи с этим поручено принять меры по введению в действие простаивающих предприятий, ремонту аварийных школ, улучшению ситуации с водоснабжением, и решению других проблем.

Также на рабочем совещании затронуты вопросы привлечения учащихся к летнему отдыху, материальной поддержки сирот и нуждающихся в преддверии Иди Фитр, эффективного использования земли, увеличения урожайности, подготовки к осенне-зимнему периоду.

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