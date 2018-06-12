Канцлер Германии назвала «удручающим» решение Трампа не подписывать коммюнике G7

CA-NEWS (CA) - Канцлер Германии Ангела Меркель в эфире немецкого телеканала ARD в воскресенье рассказала о том, что саммит «большой семерки» (G7) в Канаде произвел на нее «удручающее впечатление». Так она отреагировала на решение президента США Дональда Трампа не подписывать коммюнике по итогам переговоров лидеров государств — членов группы в канадском Квебеке.

Она заявила, что участие в переговорах стало для нее «отрезвляющим опытом». Результат саммита, по мнению канцлера, никак нельзя назвать отличным. Отсутствие подвижек в переговорах по поводу американских пошлин на сталь и алюминий, по мнению Меркель, показывает, что Европа больше не может безоговорочно полагаться на США и должна сплотиться для решения региональных проблем. ЕС должен ввести ответные экономические меры в ответ на шаги США, считает она.

Трамп, как уверена Меркель, до сих пор разделяет принципы и ценности «Большой семерки» по «многим вопросам». «Но отказ от этого коммюнике, конечно, уже является радикальным шагом», - добавила немецкий политик. Берлин, как подчеркнула канцлер, ​ несмотря на заявления президента США, хочет придерживаться формата G7. И решение Трампа, по мнению Меркель, не означает конец трансатлантического партнерства.

Также Меркель подвергла сомнению идею американского лидера вновь пригласить на саммиты G7 Россию. Аргументы Трампа по этому поводу «меня не убедили», заявила канцлер, в очередной раз пояснив, что Москва может вернуться к этому формату только в случае соблюдения минских договоренностей.

Трамп уже после своего отъезда с саммита отказался одобрить итоговое коммюнике из-за высказываний премьера Канады Джастина Трюдо об американских пошлинах.