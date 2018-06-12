Таджикские легкоатлеты завоевали 13 медалей на Кубке Узбекистана

CA-NEWS (TJ) - Сборная Таджикистана по легкой атлетике завоевала 13 медалей на Открытом Кубке Узбекистана, прошедшем 8-10 июня в Ташкенте.

По данным Федерации легкой атлетики Узбекистана, в соревнованиях участие приняли легкоатлеты из Кыргызстана, Таджикистана, Малайзии и регионов Узбекистана. По итогам турнира таджикская легкоатлетическая сборная завоевала три золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых наград. Два «золота» сборной принесла Кристина Пронженко – в беге на 400 м среди девушек с результатом 56,30 сек, и в беге на эту же дистанцию с барьерами (1.00,37 мин).

Третью золотую медаль таджикская сборная выиграла в эстафете 4*400 среди юношей с результатом 3:17,75 минуты.

Серебряные медали выиграли Даврон Атабаев (бег на 400 м, результат – 48,29), Абдурауф Мусоев (метание молота, 63.10 м), Мехробджон Одинаев (бег на 3 км с препятствиями – 9.49,69), Нодира Мирзоева (бег на 3 км с препятствиями – 12.33,21).

Бронзовыми призерам ташкентского турнира стали Гулсум Шарифова (100 м – 12,30; 200 м – 24,99), Григорий Дерепаскин (100 м – 22,18; 400 м – 48,32), Алишер Пулатов (400 м с барьерами – 54,09).

В эстафете 4*100 с результатом 42,89 сек. сборная Таджикистана заняла третье место.

16-17 июня таджикские легкоатлеты выступят на Международном турнире по легкой атлетике на призы олимпийской чемпионки Татьяны Колпаковой в Бишкеке.