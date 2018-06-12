Комплекс радиоэлектронной борьбы поступил на вооружение 201-й российской военной базы в Таджикистане

CA-NEWS (TJ) - Комплекс радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск-2» поступил на вооружение российской военной базы на территории Таджикистана. Об этом в понедельник, 11 июня сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 201-й российской военной базы в Таджикистане получили новые станции помех Р-934БМВ из состава комплекса «Борисоглебск-2». После приема техники военнослужащие приступили к занятиям по теоретической и практической подготовке, в ходе которых экипажи станций комплекса отработают задачи вскрытия радиоэлектронной обстановки и нанесения поражения радиосистемам условного противника. Также военнослужащим предстоит выполнить нормативы по специальной подготовке и перейти к практической отработке действий в составе экипажей», - говорится в сообщении.

Комплекс «Борисоглебск-2» предназначен для подавления систем подвижной спутниковой связи и радионавигационных систем, обнаружения, определения местоположения и подавления радиосетей и линий радиосвязи.