Власти Туркменистана активизировали меры по возврату мигрантов, находящихся на заработках

CA-NEWS (TM) - Власти Туркменистана активизировали меры по возврату мигрантов, находящихся за пределами страны в поисках заработка. В настоящее время чиновники обещают гражданам «со старыми паспортами» оформление новых документов в кратчайшие сроки в течение трех недель, а также уверяют в том, что граждане, находясь за пределами страны, нарушившие Миграционное законодательство не будут привлечены к ответственности, сообщает туркменская служба радио «Азатлык».

«Продолжаются встречи в генешликах на тему возвращения мигрантов на родину. Опять обещают вернувшимся обновить их паспорта в течении трёх недель. Все ещё обещают не привлекать к ответственности нарушителей миграционного законодательства. Обещают, что будет указ президента», - сообщил корреспондент издания.

Ранее сообщалось о том, что правительство Туркменистана рассматривает вопрос об освобождении от ответственности граждан страны, которые находясь за пределами страны, не смогли вовремя получить биометрические паспорта, тем самым нарушив миграционное законодательство.

Вместе с тем, официальных заявлений чиновников по возвращению мигрантов в Туркменистан, а также смягчающих мер, в том числе предусматривающих облегчение получения документов в отношении граждан, нарушивших миграционные порядки в официальной туркменской прессе нет. Нет сведений о предполагаемой миграционной амнистии и на сайте миграционной службы Туркменистана.

«Только разговоры. Сверху есть указание любыми путями добиваться возвращения туркменов. Проводят беседы с родственниками, просят их призвать своих детей, внуков вернуться», - отмечает корреспондент Азатлыка. По его словам, кроме обещаний и уговоров продолжается и давление через родственников: «Так как мигранты не спешат возвращаться, начали оказывать давление на родственников. Работникам бюджетной сферы обещают последствия, если члены их семей не вернутся. Это по всей стране».

Остаётся неизвестным, почему туркменские власти пытаются вернуть на родину туркменистанцев, подавшихся в трудовую миграцию.

Туркменистанцы в целях заработка в первую очередь едут в Турцию. В настоящее время неизвестно количество граждан Туркменистана, находящихся в Турции с паспортами старого образца. По данным миграционной службы Турции только в 2016 и 2017 годах около 30 тысяч туркменских мигрантов были зарегистрированы официально.

В последнее время всё больше граждан Туркменистана направляются и в соседние государства, в том числе Казахстан, Узбекистан и Азербайджан.