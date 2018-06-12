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  12 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Грозном тысячи верующих накормили узбекским пловом

CA-NEWS (UZ) - В чеченском городе Грозном порядка 20 тыс. человек собрал республиканский ифтар - обряд разговения, вечерний прием пищи во время поста в месяц Рамадан. Верующих накормили узбекским пловом, сообщил журналистам советник главы Чечни Амруди Эдельгириев, который занимался организацией ифтара.

"Региональный общественный фонд имени Ахмада Кадырова организовал ифтар для 20 тыс. человек. В меню плов, сделанный поварами, которые специально приехали из Узбекистана", - отметил он.

Для жителей и гостей чеченской столицы на центральной площади перед мечетью "Сердце Чечни" подготовили около 200 рядов, установили импровизированную кухню, где десятки поваров готовят плов на дровах.

Дату проведения коллективного разговения приурочили к Ночи предопределения - когда пророку Мухаммеду была ниспослана первая сура Корана. Ценность этой ночи для того, кого она застала в молитве, равна поклонению на протяжении тысячи обычных месяцев. В эту ночь совершаются пропущенные намазы, читается Коран, прощаются былые обиды, анализируются ошибки проведенных дней и строятся планы на будущее. И хотя точное время наступления ночи скрыто в последних десяти нечетных днях священного для мусульман месяца, по мнению многих ученых, она приходится на 27 ночь Рамадана.

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