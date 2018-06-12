Возможный запрет на ввоз в Казахстан бензина из России не приведет к повышению цен на топливо, - Минэнерго РК

CA-NEWS (KZ) - Возможный запрет на ввоз в Казахстан бензина из России железнодорожным транспортом сроком на три месяца не приведет к повышению цен на топливо внутри страны. Об этом на пресс-конференции сообщил министр энергетики РК Канат Бозумбаев.

«Это конвенционный обычный запрет для того, чтобы обеспечить приоритет для своих предприятий. Бензин с наших заводов и предприятий дешевле, чем в России, поэтому на повышение цены это не повлияет», - сказал глава ведомства.

По его словам, в целом запрет может благоприятно отразиться на внутреннем рынке топлива.

«Сегодня запасы в стране бензина Аи-92 составляют 340 тыс. тонн. За эту неделю они увечились на более 15 тыс. тонн. Все потому, что два завода уже модернизировались установками каталитического крекинга, мощность увеличилась, перешли на Евро-4, на Евро-5. Поэтому в импорте крупных партий бензина мы не видим смысла, будь то из России или откуда-либо», - отметил министр.

Он напомнил, что планируемый запрет на ввоз бензина временный.

«Также мы работаем с нашими российскими коллегами для открытия экспорта и со стороны Центральной Азии. Планируем, что к концу лета мы должны добиться новых соглашений, подписать, какие-то придется ратифицировать, но часть бензина мы будем экспортировать. Если мы не будем экспортировать, то при нынешнем уровне загрузки нефтеперерабатывающих заводов к октябрю запасы бензина в стране будут 600 тыс. тонн. Нам некуда будет его заливать, и мы должны будем остановить (производство) или уменьшить загрузку заводов», - добавил К.Бозумбаев.