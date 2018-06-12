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  12 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане аккредитован посол Замбии

CA-NEWS (TM) - Председатель Меджлиса (парламента) Туркменистана Гульшат Маммедова приняла верительные грамоты от Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Замбия Шадрека Лувита, сообщает гос информагентствостраны.

Руководитель национального парламента поздравила гостя с назначением на ответственный дипломатический пост, пожелав успехов в деле развития сотрудничества между двумя странами.

Посол, в свою очередь, передал слова приветствия и пожелания дальнейшего процветания стране от руководства Замбии, заверив, что приложит весь опыт и знания для наращивания двустороннего взаимодействия на благо обоих государств и народов.

В ходе беседы посол был подробно проинформирован об основных направлениях государственной политики Туркменистана, важное место в которой отводится расширению плодотворных связей со всеми заинтересованными странами и крупными международными организациями, прежде всего, Организацией Объединённых наций и её структурами. Особое внимание было уделено реализации инициированных главой государства масштабных социально-экономических программ и инвестиционных проектов, нацеленных на неуклонный рост благосостояния туркменистанцев.

Одной из тем встречи стала деятельность Меджлиса по совершенствованию национальной законодательно-правовой базы в контексте успешно осуществляемых комплексных реформ.

В тот же день Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Замбия в Туркменистане был принят в Министерстве иностранных дел, где состоялось обсуждение направлений межгосударственного взаимодействия, представляющих взаимный интерес.

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