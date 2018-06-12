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  12 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Глава МИД Узбекистана принял Генсека ОБСЕ

CA-NEWS (UZ) - Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 11 июня встретился с делегацией Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе во главе с Генеральным секретарем Томасом Гремингером.

Т. Гремингер и члены делегации прибыли в Узбекистан для участия в международной конференции «О роли молодежи в предупреждении и противодействии насильственному экстремизму и радикализации, ведущими к терроризму», проводимой совместно с ОБСЕ.

В ходе беседы в МИД стороны подтвердили заинтересованность в продолжении и развитии сотрудничества по всем трем измерениям, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Как отмечалось, осуществляемые реформы системы государственной власти и управления, а также их открытость к диалогу с гражданами уже вывели Узбекистан на принципиально новый уровень политического развития и открывают конкретные возможности для расширения взаимодействия с ОБСЕ.

На встрече состоялся обмен мнениями также по региональной проблематике в контексте итогов прошедшей 26—27 марта в г. Ташкенте международной конференции по Афганистану.

В переговорах принял участие Координатор проектов ОБСЕ в Узбекистане Джон МакГрегор.

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