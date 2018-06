Лидеры США и КНДР отправились на совместный ланч после встречи в широком формате

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трампа и лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с делегациями после завершения саммита в Сингапуре вместе отправились на ланч, сообщает телеканал Fox News, который опубликовал видео с началом завтрака.

President Trump and North Korean leader Kim Jong Un participate in a working lunch.



TUNE IN to Fox News Channel all night for LIVE continuing coverage of the historic #TrumpKimSummit. https://t.co/oFtutBj1DV pic.twitter.com/8Ne2nqVV1L — Fox News (@FoxNews) 12 июня 2018 г.

Donald Trump tells reporters that he and Kim Jong-un will shortly be "signing" something together, as they take a stroll together after meeting #TrumpKimSummithttps://t.co/sJWkjbltPJ pic.twitter.com/jNdLrlAunn — 小韩 (@younghan1223) 12 июня 2018 г.

Как отмечается в сообщении, Трамп пригласил Ким Чен Ына сесть за стол, а потом обратился к фотограф с шутливой просьбой сделать фото, где они будут выглядит «милыми, красивыми и стройными».

По данным телеканала CNN, первым блюдом на ланч станет коктейль из креветок с авокадо и с зеленым манго. На второе - говяжьи ребрышки и свинина с жареным рисом Янчжоу и корейское блюдо, а именно тушеная треска под соей. На десерт будут подавать крем из темного шоколада да ганаш, ванильное мороженое и выпечка.

Во вторник, 12 июня, Трамп и Ким Чен Ын впервые провели встречу личную встречу. Как сообщает телеканал ABC, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин также следит за ходом переговоров.