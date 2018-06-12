Первая трехуровневая эстакада в Душанбе будет сдана осенью

CA-NEWS (TJ) - Первую трехуровневую эстакаду в городе Душанбе планируют сдать в эксплуатацию в начале сентября.

Как сообщает издание «Авеста» со ссылкой на Министерство транспорта Таджикистана, основные строительные работы завершены, в настоящее время проводятся работы по обустройству объекта.

«В настоящее время осуществляется временный проезд по нижней части дороги с 82 микрорайона до 112 мкр. По мосту также осуществляется движение, по нему проезжает строительная техника, задействованная в реализации проекта. Данный объект будет сдан в эксплуатацию в начале сентября текущего года», - подчеркнул источник.

Строительство эстакады начала в конце июля 2016 года китайская компания «Синьцзян-Бейсиньская группа по строительству дорог и мостов» (Xinjiang Beixin Road & Bridge Group Co, Ltd) в 82 микрорайоне Душанбе. Она стала победителем тендера, предложив выполнить работы почти за $25 млн.

На реализацию проекта Европейский банк реконструкции и развития предоставил Таджикистану кредит в размере $35 млн, а также техническую помощь в объеме $3 млн.