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  12 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Первая трехуровневая эстакада в Душанбе будет сдана осенью

CA-NEWS (TJ) - Первую трехуровневую эстакаду в городе Душанбе планируют сдать в эксплуатацию в начале сентября.

Как сообщает издание «Авеста» со ссылкой на Министерство транспорта Таджикистана, основные строительные работы завершены, в настоящее время проводятся работы по обустройству объекта.

«В настоящее время осуществляется временный проезд по нижней части дороги с 82 микрорайона до 112 мкр. По мосту также осуществляется движение, по нему проезжает строительная техника, задействованная в реализации проекта. Данный объект будет сдан в эксплуатацию в начале сентября текущего года», - подчеркнул источник.

Строительство эстакады начала в конце июля 2016 года китайская компания «Синьцзян-Бейсиньская группа по строительству дорог и мостов» (Xinjiang Beixin Road & Bridge Group Co, Ltd) в 82 микрорайоне Душанбе. Она стала победителем тендера, предложив выполнить работы почти за $25 млн.

На реализацию проекта Европейский банк реконструкции и развития предоставил Таджикистану кредит в размере $35 млн, а также техническую помощь в объеме $3 млн.

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