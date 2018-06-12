В Монголии открылся Международный исследовательский центр развивающихся стран, не имеющий выхода к морю

CA-NEWS (MNG) - В Министерстве иностранных дел Монголии 11 июня состоялось открытие Международного исследовательского центра развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, сообщает Монцамэ.

Годовой отчет Всемирного банка показывает, что расходы внешней торговли стран, не имеющих выхода к морю, в два раза выше, чем других стран с выходом на море. «В связи с этим, очень актуально расширение и развитие деятельности Международного исследовательского центра развивающихся стран, не имеющих выхода к морю», - подчеркнул вице-премьер У.Энхтувшин в своем выступлении на открытии Центра.

Также он отметил, что Центр станет основой для защиты прав развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на международном уровне. Международный исследовательский центр развивающихся стран, не имеющий выхода к морю, призван проводить исследования по реализации Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли, создать дижитал-информационную библиотеку и сотрудничать с странами-участницами по улучшению их инфраструктуры и повышению экономической конкурентоспособности.

Напомним, что в 2006 году Монголия инициировала создание первой межправительственной организации стран, не имеющих выхода к морю, по разработке политической рекомендации. В поддержку нашей инициативы в 2009 году Генеральная Ассамблея ООН утвердила постановление ООН о создании данного центра в Улаанбаатаре.

Спустя год, на заседании глав внешнеполитических ведомств стран, не имеющих выхода в море, был утвержден проект многостороннего соглашения о создании Международного исследовательского центра стран, не имеющих выхода в море, в столице Монголии. В настоящее время к нему присоединились 12 стран, включая Монголию, Лаос, Армению, Афганистан, Казахстан, Парагвай, Кыргызстан, Непал, Таджикистан и др.