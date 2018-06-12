В аэропорту Алматы сменился президент

CA-NEWS (KZ) - В Международном аэропорту Алматы сменился президент.

Как сообщает компания, 11 июня Совето директоров АО «Международный аэропорт Алматы» принял решение о досрочном прекращении полномочий президента Айбола Бекмухамбетова в связи с его заявлением об освобождении от должности по собственному желанию. Он руководил аэропортом с 2009 года.

На должность президента АО «Международный аэропорт Алматы» с 12 июня назначен Болат Ержанов, ранее занимавший должность исполнительного директора по организации перевозок аэропорта.

Он родился 9 декабря 1966 года в Павлодарской области, выпускник Омского летно-технического училища гражданской авиации и Ордена Ленина Академии гражданской авиации города Санкт-Петербург. Трудовую деятельность начал в Павлодарском объединенном авиаотряде Казахского управления гражданской авиации, где проработал до 1997 года в должности заместителя начальника службы организации перевозок.

С 1997 по 2003 годы проработал в авиакомпании «Иртыш Авиа», ЗАО «Эйр Казахстан», с 2003 года занимал руководящие должности в Международном аэропорту города Алматы. С 1 января 2010 года являлся Исполнительным директором по организации перевозок АО «Международный аэропорт Алматы».

Аэропорт Алматы - крупнейший аэропорт Центральной Азии и Казахстана. Интенсивность полетов достигает 170 в сутки. В 2017 году обслужено 5,7 млн. пассажиров.