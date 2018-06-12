РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  12 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Монголии проходит форум по устойчивому развитию в сфере животноводства

CA-NEWS (MNG) - В Монголии проходит 8-е заседание участников Глобальной повестки дня по устойчивому животноводству (GASL), сообщает Xinhuanet.

Более 120 экспертов по животноводству из 34 стран рассматривают пути обеспечения устойчивого развития в сфере животноводства, чтобы долгосрочные выгоды от животноводства способствовали устойчивому развитию. Участники пятидневной встречи планируют обсудить такие темы, как продовольственная и пищевая безопасность, здоровье животных, климат и природопользование.

Животноводство является основой экономики Монголии, поскольку почти 40 процентов кочевого населения страны зависит от животноводства.

Совещание организовано министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН.

print
  • В Узбекистане задержан гражданин Кыргызстана, пытавшийся въехать в страну по чужому документу
  • В Таджикистане в ходе ссоры женщина убила маму соседки
  • Турист из России утонул в горной реке в Алматинской области
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×