В Монголии проходит форум по устойчивому развитию в сфере животноводства

CA-NEWS (MNG) - В Монголии проходит 8-е заседание участников Глобальной повестки дня по устойчивому животноводству (GASL), сообщает Xinhuanet.

Более 120 экспертов по животноводству из 34 стран рассматривают пути обеспечения устойчивого развития в сфере животноводства, чтобы долгосрочные выгоды от животноводства способствовали устойчивому развитию. Участники пятидневной встречи планируют обсудить такие темы, как продовольственная и пищевая безопасность, здоровье животных, климат и природопользование.

Животноводство является основой экономики Монголии, поскольку почти 40 процентов кочевого населения страны зависит от животноводства.

Совещание организовано министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН.