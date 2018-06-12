В Таджикистане при задержании члена ОПГ с наркотиками и оружием убит афганский контрабандист

CA-NEWS (TJ) - На территории Горно-Бадахшанской автономной области задержан член организованной преступной группировки.

Как сообщает Госкомитет национальной безопасности Таджикистана, вечером 9 июня на приграничной территории кишлака Ёмдж Шугнанского района сотрудники ведомства задержали местного жителя Туйбошева Шухрата Мамлуковича, 1990 года рождения, активного члена ОПГ.

При задержании у него было изъято 100 килограмм гашиша, 3 единицы огнестрельного оружия: два пистолета «Глок» и один пистолет «Беретта» с 175 патронами, доставленные в Таджикистан контрабандой из Афганистана.

В ходе спецоперации по задержанию Тайбошева сотрудники ГКНБ вступили в перестрелку с тремя афганскими контрабандистами, один из которых был убит, двум другим удалось скрыться на территории соседней страны.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса. В ходе допроса Туйбошев предоставил информацию о других членах ОПГ.

Оперативно-следственные мероприятия по данному факту продолжается, отмечается в сообщении.