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  12 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Телевидение Узбекистана показало трущобы в Ташкенте

CA-NEWS (UZ) - Телеканал "Узбекистан 24" показал видеорепортаж о состоянии жилых домов в столице страны.

Как отмечается в телепередаче, в Ташкенте, в мягко говоря "в плачевном состоянии" находятся целые микрорайоны. А многие постройки, в которых проживают люди, вообще ни в каких кадастровых списках не числятся.

Отметим, что раньше, узбекское телевидение не показывало подобных репортажей и тем более трущоб в столице страны. Но, в последнее время, в местных СМИ начало выходить больше критических материалов.

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