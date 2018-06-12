РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  12 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Туркменистан увеличит транзит грузов через Азербайджан

CA-NEWS (TM) - Туркменистан нарастит транзит грузов через Баку, что станет возможно благодаря увеличению перевалочной мощности порта Турменбаши с 10 млн тонн в год до 25 млн тонн в год, сообщил 1news.az главный специалист по международным связям порта Турменбаши Шатлык Гарабегов.

Обновленный порт Туркменбаши открылся в мае 2018 года. Создан абсолютно новый контейнерный терминал с причальными перегрузчиками типа «судно-берег» (STS) высокой производительности.

«Сейчас у нас появилась возможность нарастить контейнерные перевозки. Мы начали переговоры со всеми заинтересованными сторонами, не только грузоотправителями, но и производителями продукции, чтобы увеличить грузоперевалки. Такие переговоры проводятся и с Азербайджаном, ведь через Азербайджан идет большой грузопоток в Европу», - отметил Ш.Гарабегов.

По его словам, для привлечения грузов порт Туркменбаши готов безвозмездно предоставлять грузохранилища на своей территории. Мультимодальный логопарк данного порта будет осуществлять комплекс услуг по хранению и комбинированной обработке контейнерных грузов, доставленных авиа, авто и железнодорожным транспортом, обеспечивая их перегрузку на водный транспорт и обратно.

«В наших планах - создание на территории порта логистического центра с льготным режимом на правах свободной экономической зоны (СЭЗ), где будут предоставление свободных площадей и комплекса услуг для экспедиторских и транспортных компаний – обработка и хранение грузов, техническое обслуживание транспортных средств, таможенные, брокерские, страховые, информационные и другие услуги», - сообщил он.

Туркменистан планирует привлечь в эту СЭЗ прикаспийские и центрально-азиатские страны, а также государства Европы и Ближнего Востока.

«Мы намерены расширить сотрудничество с Азербайджаном. Также изучаем возможности использования для доставки в Турцию, а в перспективе - в Европу железной дороги Баку-Тбилиси-Карс», - сказал представитель порта Туркменбаши.

print
  • Глава Союза Молодежи Узбекистана отказался от своих слов, что пересадил молодожёнов с кортежа на такси
  • Узбекистан в мае стал крупнейшим импортером украинского сахара
  • Назарбаев рассказал о подарках, которые дарят друг другу президенты
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×