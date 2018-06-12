Туркменистан увеличит транзит грузов через Азербайджан

CA-NEWS (TM) - Туркменистан нарастит транзит грузов через Баку, что станет возможно благодаря увеличению перевалочной мощности порта Турменбаши с 10 млн тонн в год до 25 млн тонн в год, сообщил 1news.az главный специалист по международным связям порта Турменбаши Шатлык Гарабегов.

Обновленный порт Туркменбаши открылся в мае 2018 года. Создан абсолютно новый контейнерный терминал с причальными перегрузчиками типа «судно-берег» (STS) высокой производительности.

«Сейчас у нас появилась возможность нарастить контейнерные перевозки. Мы начали переговоры со всеми заинтересованными сторонами, не только грузоотправителями, но и производителями продукции, чтобы увеличить грузоперевалки. Такие переговоры проводятся и с Азербайджаном, ведь через Азербайджан идет большой грузопоток в Европу», - отметил Ш.Гарабегов.

По его словам, для привлечения грузов порт Туркменбаши готов безвозмездно предоставлять грузохранилища на своей территории. Мультимодальный логопарк данного порта будет осуществлять комплекс услуг по хранению и комбинированной обработке контейнерных грузов, доставленных авиа, авто и железнодорожным транспортом, обеспечивая их перегрузку на водный транспорт и обратно.

«В наших планах - создание на территории порта логистического центра с льготным режимом на правах свободной экономической зоны (СЭЗ), где будут предоставление свободных площадей и комплекса услуг для экспедиторских и транспортных компаний – обработка и хранение грузов, техническое обслуживание транспортных средств, таможенные, брокерские, страховые, информационные и другие услуги», - сообщил он.

Туркменистан планирует привлечь в эту СЭЗ прикаспийские и центрально-азиатские страны, а также государства Европы и Ближнего Востока.

«Мы намерены расширить сотрудничество с Азербайджаном. Также изучаем возможности использования для доставки в Турцию, а в перспективе - в Европу железной дороги Баку-Тбилиси-Карс», - сказал представитель порта Туркменбаши.