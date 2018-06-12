Это мое последнее слово, - Сагинтаев пригрозил министрам ответственностью перед Назарбаевым

CA-NEWS (KZ) - Министр финансов Казахстана Бахыт Султанов рассказал о ведомствах, которые отстают в освоении бюджетных средств.

«Расходы республиканского бюджета освоены на 3 трлн 684,5 млрд тенге. Не освоено 58,4 млрд тенге», - сообщил он 12 июня на заседании правительства, докладывая об исполнении государственного бюджета за 5 месяцев.

По его словам, большую часть средств не освоили Министерство обороны, Министерство сельского хозяйства, Министерство внутренних дел, Министерство культуры и спорта, Министерство финансов, Комитет национальной безопасности, Верховный суд.

Кроме того, за отчетный период освоено только 15% от средств, предусмотренных на строительство республиканских объектов.

Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев ответил, что у тех министерств, которые не будут осваивать бюджет должным образом, средства будут изыматься и направляться на необходимые отрасли.

«В экономике должен быть рост. Это мое последнее слово. По итогам полугодия неосвоенные средства будут возвращаться. Сами будете нести ответственность перед народом и главой государства», - обратился он к главам ведомств.