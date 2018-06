Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали итоговый документ по итогам саммита в Сингапуре

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подписали документ по итогам первого двустороннего саммита в Сингапуре, сообщает Reuters.

Photographs of the document signed by Trump and Kim indicate the leaders agreed to "work toward complete denuclearization of the Korean Peninsula" https://t.co/u4m8VitwED #TrumpKimSummit pic.twitter.com/tisysiTaS1 — CNN (@CNN) 12 июня 2018 г.

После церемонии подписания Трамп заявил, что гордится достижениями саммита. От отметил, что подготовка итогового документа потребовала доброй воли, но обе стороны будут впечатлены результатами, и отныне отношения США и КНДР будут развиваться в «совсем иной плоскости». Он назвал подписанный совместный документ «важным, всеобъемлющим и подробным», способным решить «большую и опасную проблему». Помимо этого Трамп заявил, что готов пригласить лидера КНДР в Белый дом.

"The world will see a major change. I would like to express my gratitude to President Trump." North Korean leader Kim Jong Un speaks through an interpreter in a signing ceremony after Singapore summit https://t.co/npkq9w1vWw pic.twitter.com/9k4YTegrOH — CNN (@CNN) 12 июня 2018 г.

Отдельно Трамп заявил, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется «очень-очень быстро».

В свою очередь, Ким Чен Ын поблагодарил Трампа за историческую встречу и заявил, что стороны решили «оставить прошлое позади». По его словам, теперь «мир увидит великие изменения».

Точное содержание документа пока неизвестно, однако по данным телеканала CNN, ссылающегося на источник в американской делегации, он представляет собой декларацию о признании достигнутого прогресса на переговорах и продолжении диалога сторон.

Сразу после подписания декларации Дональд Трамп пообещал пригласить лидера КНДР на новую встречу в Белый дом. «Несомненно, я это сделаю», - заявил он.

Переговоры Трампа и Ким Чен Ына стали первой в истории личной встречей лидеров США и КНДР.