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  12 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Глава службы безопасности Узбекистана прибыл в Таджикистан

CA-NEWS (TJ) - Делегация Службы государственной безопасности Узбекистана во главе с руководителем ведомства Ихтиёром Абдуллоевым прибыла 12 июня в Душанбе.

По данным пресс-служба Госкомитета национальной безопасности Таджикистана, делегацию принял председатель ГКНБ Саймумин Ятимов.

В ходе встречи они обсудили вопросы укрепления сотрудничества между спецслужбами двух стран в борьбе с терроризмом, экстремизмом и транснациональной преступностью.

По итогам встречи стороны подписали соглашение о сотрудничестве.

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