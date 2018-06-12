Глава службы безопасности Узбекистана прибыл в Таджикистан

CA-NEWS (TJ) - Делегация Службы государственной безопасности Узбекистана во главе с руководителем ведомства Ихтиёром Абдуллоевым прибыла 12 июня в Душанбе.

По данным пресс-служба Госкомитета национальной безопасности Таджикистана, делегацию принял председатель ГКНБ Саймумин Ятимов.

В ходе встречи они обсудили вопросы укрепления сотрудничества между спецслужбами двух стран в борьбе с терроризмом, экстремизмом и транснациональной преступностью.

По итогам встречи стороны подписали соглашение о сотрудничестве.