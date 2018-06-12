Террорист из Узбекистана не будет обжаловать пожизненное заключение в Стокгольме

CA-NEWS (UZ) - Выходец из Узбекистана Рахмат Акилов, приговоренный 7 июня к пожизненному лишению свободы за теракт - наезд на людей на грузовике в апреле 2017 года в центре Стокгольма, не будет обжаловать вердикт. Об этом в понедельник в интервью телеканалу SVT заявил его адвокат Юхан Эрикссон.

"Это означает, что он подписал акт, согласно которому он принимает вердикт. У него позади длительный и напряженный период пребывания в СИЗО. Он чувствует, что хочет сменить среду. И, конечно же, он подумал над тем, какие возможности у него есть для иного решения (суда)", - отметил защитник.

7 апреля 2017 года Акилов на угнанном грузовике проехал на скорости 550 метров по пешеходной улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма. В результате пять человек погибли, десять пострадали. Как заявил сам Акилов во время своего первого допроса на очередном слушании в суде, он хотел убивать шведов, чтобы поддержать террористическую группировку "Исламское государство". По словам обвиняемого, Швеция занимается спонсированием войны, "в которой гибнут миллионы невинных мусульман". ИГ ответственность за теракт на себя не взяло.

Акилов признан виновным по пяти случаям убийства, 119 попыткам убийства и 24 случаям "создания угрозы для окружающих". Суд также постановил приговорить обвиняемого к пожизненному запрету на въезд на территорию Швеции. Пожизненное заключение в Швеции подразумевает, что по истечении 18 лет осужденный может просить суд ограничить срок.