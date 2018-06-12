В Монголии завершился международный турнир по борьбе

CA-NEWS (MNG) - В Улан-Баторе завершился международный турнир по борьбе, где представители сборной России завоевали восемь наград высшего достоинства, передает РИА Новости.

Золото взяли Александр Богомоев (до 61 кг), Виктор Рассадин (до 65 кг), Евгений Жербаев (до 70 кг), Арсалан Будажапов (до 74 кг), Балдан Цыжипову (до 125 кг), Валерия Чепсаракова (до 50 кг), Юлия Пронцевич (до 65 кг) и Татьяна Колесникова (до 72 кг).

Серебро досталось Хуреше Дондук-оола (до 57 кг), Елене Востриковой (до 50 кг) и Светлане Липатовой (до 59 кг),

Бронзовые медали у Роланд Ондара, Тимура Николаева (оба – до 70 кг), Юрия Иванова (до 92 кг), Алдара Хамаева (до 97 кг), Анжелики Ветошкиной (до 50 кг), Татьяны Новик (до 53 кг), Вероники Чумиковой (до 59 кг).