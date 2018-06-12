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  12 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Шавкат Мирзиёев прибыл в Фергану

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев для ознакомления с ходом реформ и созидательной работой на местах, реализацией промышленных проектов 12 июня прибыл в Ферганскую область. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе очередной поездки планируется ознакомление с новыми проектами, проведение встреч с предпринимателями и инвесторами, представителями широкой общественности. Будут намечены дальнейшие важные задачи по социально-экономическому развитию области.

Напомним, Шавкат Мирзиёев в ходе своей поездки в Ферганскую область 22-23 июня 2017 года дал поручения по продолжению строительной работы, ускоренному развитию туризма, промышленности, сельского хозяйства, сфере оказания услуг и сервиса, созданию достойных условий жизни населения. В соответствии с этими поручениями в области созданы новые промышленные предприятий, возведены современное жилье, объекты инфраструктуры.

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