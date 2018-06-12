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  12 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Туркменистане состоялся спортивный медиафорум

CA-NEWS (TM) - В административном центре Марыйского велаята (области) состоялся медиафорум, посвященный предстоящему международному авторалли «Амуль-Хазар 2018» и проводимым в его рамках велопробегу и легкоатлетическому кроссу, сообщает Turkmenistan.ru.

Участники медиафорума обсудили вопросы информационного сопровождения авторалли, которое пройдет по маршруту Великого Шелкового пути. Они также посетили многопрофильный спорткомплекс и спортивную школу № 4 города Мары, где ознакомились с условиями для занятий молодежи спортом.

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